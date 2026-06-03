Una de las operaciones aéreas más masivas y complejas en lo que va del conflicto bélico se registró durante la madrugada de este miércoles. Las fuerzas armadas de Ucrania lanzaron una oleada de más de 350 drones de larga distancia contra 15 regiones del territorio de la Federación Rusa, logrando burlar los anillos de seguridad e impactar zonas estratégicas de Moscú y Leningrado, donde se emplaza la importante ciudad de San Petersburgo.

De acuerdo con los reportes validados por el Ministerio de Defensa de Rusia y las intendencias locales, el bombardeo se extendió ininterrumpidamente entre las 02:00 y las 07:00 de la mañana. En la región de Leningrado, las defensas antiaéreas lograron derribar 59 aparatos no tripulados según el gobernador Alexandr Drozdenko, pero las naves remanentes lograron asestar golpes a instalaciones clave. El servicio de prensa de San Petersburgo confirmó daños en infraestructuras críticas de los distritos de Krónstadt, Kírov y Krasnoselski, reportando un saldo de varias personas heridas pero sin registrar víctimas fatales en esa comuna.

Golpe petrolero y sabotaje al foro económico de Putin

El ataque de Kiev tuvo una fuerte sincronía geopolítica, apuntando a desestabilizar el arranque del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el evento de negocios más relevante del año para el Kremlin y que congrega a miles de delegados y visitas extranjeras. Los asistentes despertaron divisando inmensas columnas de humo negro sobre el cielo de la urbe, provocadas por el impacto de los drones contra una refinería de petróleo local y contra la terminal de Kírov, un complejo estratégico del mar Báltico que procesa más de 12 millones de toneladas de hidrocarburos al año.

Asimismo, las autoridades de Kiev difundieron registros audiovisuales asegurando haber destruido en los muelles de Krónstadt a la corbeta rusa Boiki, un buque de guerra acusado de escoltar a la “flota en la sombra” con la que Moscú evade las sanciones económicas internacionales. La contraofensiva forzó la cancelación de decenas de vuelos en el aeropuerto internacional de San Petersburgo, mientras que en Moscú el alcalde Serguéi Sobianin informó el derribo de 22 drones que obligaron a suspender en dos ocasiones las operaciones de los terminales aéreos de Vnúkovo y Domodédovo. Curiosamente, y a diferencia de lo que hace el Kremlin en las provincias fronterizas, esta vez las autoridades gubernamentales no ordenaron el corte de los servicios de internet por razones de seguridad pública.

Grave atentado contra civiles en Donetsk

La cara más trágica de la jornada se vivió en los territorios ocupados. En la región ucraniana de Donetsk (bajo control de Moscú), el líder prorruso Denís Pushilin denunció un ataque calificado como “inhumano” y “terrorista”, luego de que un dron ucranio impactara de lleno contra un autobús de pasajeros en la localidad de Yenakiievo.

“El proyectil alcanzó el autobús cuando este se detuvo para recoger pasajeros”, detalló Pushilin respecto al incidente que provocó la muerte de al menos ocho civiles y dejó a otros 11 con heridas de diversa consideración.

Los equipos de investigación penal del Gobierno ruso difundieron imágenes del vehículo completamente calcinado, con el techo de metal colapsado y los ventanales destruidos. Desde Kiev no emitieron comentarios oficiales respecto a esta agresión, manteniendo su doctrina de negar ataques deliberados contra poblaciones civiles.

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La respuesta a un bombardeo ruso masivo

Este despliegue de drones por parte de Ucrania se concreta apenas 24 horas después de que la fuerza aérea de Rusia desatara uno de los bombardeos más demoledores de toda la guerra contra el territorio ucraniano. Durante la madrugada del martes, el ejército ruso empleó 73 misiles (33 de ellos de carácter balístico) y 656 drones de larga distancia contra barrios residenciales, infraestructura crítica e industrias militares de Kiev y otras seis provincias, ofensiva que cobró la vida de 23 civiles ucranios.

El impacto de las explosiones en suelo ruso reavivó el debate y el cansancio entre la población civil de San Petersburgo. En los barrios colindantes a los astilleros de Krónstadt, los vecinos manifestaron su agotamiento con el desarrollo de las acciones militares. Mientras algunos ciudadanos exigen respuestas más duras y radicales por parte del Kremlin contra Kiev, otros apelan a la paz y lamentan las pérdidas humanas en sus entornos cercanos, criticando la pérdida de libertades y el deterioro de la calidad de vida que ha traído la prolongación de la guerra comercial y militar en la región.