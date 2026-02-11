Pareja del reo que cometió canibalismo había advertido sobre su salud mental: “Él ya no estaba bien”
La mujer relató episodios autolesivos previos, falta de medicación y que buscó ayuda institucional antes de la agresión en la cárcel.
El domingo en La Serena, un interno atacó a su compañero de celda con un arma cortopunzante artesanal y posteriormente cometió actos de canibalismo. El agresor se encuentra actualmente en un recinto de máxima seguridad en Santiago.
Su pareja, Ashley San Martín, entregó antecedentes sobre su estado mental y comportamiento previo.
Según relató a CHV, “Él ya no estaba bien. Mentalmente ya no estaba bien (…) ya no había una conversación fluida, solamente llamaba para pedir las cosas que necesitaba”.
Agregó que el reo “tomaba medicamentos” y tenía historial de atención psiquiátrica, pero al momento del ataque “no los estaba recibiendo”.
“Les pedí que lo viera un psicólogo”
San Martín también recordó episodios autolesivos anteriores, ocurridos el 4 de febrero: “Él se hizo daño a él mismo, se pegó en su ojo, se cortó su cara… Gendarmería ya tendría que haber dado una salud”.
La mujer explicó que había buscado ayuda institucional para prevenir una tragedia: “Fui a hablar con el asistente social y le pedí que lo viera un psicólogo, que si era necesario lo derivara a un psiquiatra”.
Además, expresó su temor por terceros: “Tengo miedo de que él se pueda hacer algo o le hiciera algo a otra persona, que fue lo que pasó”.
