Pareja del reo que cometió canibalismo había advertido sobre su salud mental: “Él ya no estaba bien”

El domingo en La Serena, un interno atacó a su compañero de celda con un arma cortopunzante artesanal y posteriormente cometió actos de canibalismo. El agresor se encuentra actualmente en un recinto de máxima seguridad en Santiago.

Su pareja, Ashley San Martín, entregó antecedentes sobre su estado mental y comportamiento previo.

Según relató a CHV, “Él ya no estaba bien. Mentalmente ya no estaba bien (…) ya no había una conversación fluida, solamente llamaba para pedir las cosas que necesitaba”.

Agregó que el reo “tomaba medicamentos” y tenía historial de atención psiquiátrica, pero al momento del ataque “no los estaba recibiendo”.

“Les pedí que lo viera un psicólogo”

San Martín también recordó episodios autolesivos anteriores, ocurridos el 4 de febrero: “Él se hizo daño a él mismo, se pegó en su ojo, se cortó su cara… Gendarmería ya tendría que haber dado una salud”.

La mujer explicó que había buscado ayuda institucional para prevenir una tragedia: “Fui a hablar con el asistente social y le pedí que lo viera un psicólogo, que si era necesario lo derivara a un psiquiatra”.

Además, expresó su temor por terceros: “Tengo miedo de que él se pueda hacer algo o le hiciera algo a otra persona, que fue lo que pasó”.