“Lo que hizo es terrible, no aportó nada; él no quiere jugar acá, creo que le pesó un poco la camiseta”

Las declaraciones de Carlos Palacios sobre su posible regreso a Colo Colo, en medio del complicado presente de Boca Juniors tras su eliminación de la Copa Libertadores a manos de Universidad Católica, no fueron bien recibidas en Argentina.

“Tengo contrato en Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo. Las puertas siempre van a estar abiertas para todo. Dije cuando me fui que en algún momento iba a volver y, si se tiene que dar ahora, se dará”, dijo el volante chileno sobre su eventual retorno al ‘Cacique’.

Los dichos del formado en Unión Española, sin embargo, no cayeron bien al otro lado de la cordillera. Alberto Márcico, exdelantero e ídolo de Boca en la década de los 90, criticó con dureza al futbolista nacional por sus declaraciones y su rendimiento en el club argentino.

“Lo que hizo es terrible, aparte no aportó nada. Tendría que recuperarse y ganarse el lugar en el equipo, si ahora va a haber cambios, jugadores nuevos", señaló el ‘Beto’ en conversación con Radio Continental.

En esa línea, Márcico cuestionó el compromiso de Palacios con el cuadro xeneize y fue lapidario: “Algo ya sabía de que no tiene muchas ganas de quedarse en Boca. ¿Por qué Colo Colo lo pidió otra vez si hace un año que está acá?"

“Algo pasó, algún mensaje, él no quiere jugar. Creo que le pesó un poquito la camiseta”, sentenció sobre Palacios, quien registra solo 3 goles y 4 asistencias en los 36 partidos que ha jugado con la camiseta de Boca Juniors desde su llegada a inicios del 2025.