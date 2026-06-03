La crisis que atraviesa el programa político Sin Filtros sumó un nuevo antecedente luego de que el concejal Carlos Alberto Andrews afirmara que dejó de participar en el espacio tras negarse a respaldar públicamente a un candidato en el espacio.

La denuncia fue realizada en el programa Próceres, en medio de la controversia que rodea la salida del periodista Gonzalo Feito de la conducción del espacio, esto, luego que filtrara un potente audio del productor ejecutivo, Sebastián Eyzaguirre.

Ampliar

Según relató Andrews, durante años recibió consultas sobre su abrupta desaparición del panel. En ese contexto, aseguró que la última vez que asistió al programa fue presionado para manifestar apoyo a un candidato y rechazar a otro en pantalla.

“Este señor del cual se ha estado nombrando, efectivamente, la última vez que yo fui a Sin Filtros me puso una posición sumamente incómoda, la cual me dijo, quiero que hoy día en el programa tú digas que apoyas a este candidato y no a este otro”, recordó.

“Yo le dije: no estoy dispuesto a hacer eso y prefiero no venir más a este programa si esas van a ser las condiciones, lo cual me dijo, bueno, no no vienen nunca más y nunca me invitaron”, agregó.

El concejal sostuvo que la experiencia fue “sumamente incómoda” y afirmó que por esa razón empatiza con Feito, quien confirmó que no conducirá más el programa.

El ahora exanimador del espacio aseguró posteriormente que existen “muchos” registros similares y deslizó que diversas personas le han comentado episodios conflictivos vinculados al productor del programa.