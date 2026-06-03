Importante hito en Santiago: avanzan obras que cerrarán el anillo de Américo Vespucio

Un importante avance registró la obra AVO II que permitirá completar el anillo de Américo Vespucio en Santiago, tras concretarse la conexión de sus túneles, un hito que representa más del 30% de ejecución del proyecto.

La iniciativa contempla 5,2 kilómetros de extensión y cruzará las comunas de La Reina, Ñuñoa, Macul y Peñalolén. Además, contará con dos túneles de tres pistas cada uno, incluyendo una vía exclusiva para transporte público.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Luis de Grange, destacó que la obra permitirá reducir tiempos de viaje que actualmente alcanzan entre 30 y 35 minutos a cerca de cinco minutos en algunos tramos.

Según las autoridades, el cierre del anillo Américo Vespucio mejorará la conectividad entre distintos sectores de la capital y beneficiará a miles de conductores que utilizan diariamente esta vía.

Junto con las mejoras en movilidad, el proyecto contempla la habilitación de más de 71 mil metros cuadrados de áreas verdes, parques y ciclovías, buscando integrar espacios públicos al entorno urbano.

La puesta en marcha de la obra está prevista para fines de 2028, aunque no se descarta que su apertura al público se concrete durante los primeros meses de 2029.