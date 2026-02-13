Pareja de imputado por canibalismo afirma que “escuchaba voces” antes del crimen: “Me decía que se estaba volviendo loco”

Mientras el imputado por el homicidio de su compañero de celda en la cárcel de La Serena —y posterior acto de antropofagia— permanece bajo estrictas medidas de seguridad en Santiago, su pareja, Ashly San Martín, entregó nuevos antecedentes sobre su estado mental previo a los hechos.

La mujer sostuvo que los problemas de Manuel Ignacio Fuentes Martínez, conocido como el “Chico Ignacio”, comenzaron desde la adolescencia.

“Lo dejaron internado por un año, con medicamentos, pero a la familia nunca le dieron un diagnóstico ni le dijeron qué le pasaba”, afirmó a Diario El Día, agregando que existen antecedentes de esquizofrenia en la familia.

Con el paso del tiempo, según su relato, los episodios se intensificaron. “Él estaba raro y me decía que se estaba volviendo loco, que tenía que salir de ahí porque estaba mal”, señaló.

“Escuchaba voces”

Incluso aseguró que le confesó que “escuchaba voces y que un hombre de negro siempre lo miraba y lo molestaba”.

San Martín también recordó un episodio reciente ocurrido el 4 de febrero, cuando —según dijo— él se autolesionó. “Me contó que se había apuñalado el ojo (…) me decía que estaba cansado, que se estaba volviendo loco”, relató.

Finalmente, cuestionó que la familia no fue informada oportunamente tras lo ocurrido en el penal. “A nosotros nunca nos llamaron por nada, nunca nos avisaron nada de lo que pasaba con él”, concluyó.