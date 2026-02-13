Ciudad chilena quiere volver a recibir a La Roja tras más de 20 años: enviará carta formal a la ANFP / Comunicaciones ANFP

Un nuevo destino asoma para la selección chilena. Según informó Liga Sports, Deportes Antofagasta, en conjunto con la Municipalidad de la ciudad, enviará una carta formal a la ANFP para que La Roja realice un microciclo de entrenamientos en la capital de la Segunda Región.

De acuerdo al citado medio, la idea de las autoridades de la región es que el combinado nacional desarrolle parte de su proceso de preparación en el norte del país, con el objetivo de generar un impacto positivo en la comunidad, especialmente en los niños y jóvenes de la zona.

La iniciativa se sustenta también en las mejoras proyectadas para el Estadio Regional Calvo y Bascuñán y la pronta habilitación del Parque Juan López, escenarios que permitirían albergar un proceso de este tipo en óptimas condiciones deportivas y logísticas.

En ese contexto, tanto Deportes Antofagasta como la Municipalidad ven con buenos ojos la posibilidad de que la selección chilena vuelva a tener presencia en la ciudad, algo que no solo potenciaría la imagen del club y de la región, sino que además fortalecería el vínculo del “Equipo de Todos” con el norte del país.

Cabe recordar que la última vez que La Roja jugó un partido en Antofagasta fue el 28 de abril de 2004, hace más de dos décadas, cuando disputó un amistoso ante Perú que terminó igualado 1-1. Dicho compromiso tuvo lugar en el antiguo Estadio Regional de la ciudad.