;

Montes apunta contra Contraloría tras informe de megaincendio en Valparaíso: “No se puede acusar sin suficiente análisis”

El ministro de Vivienda respondió al reporte del organismo fiscalizador por la gestión tras la tragedia del 2024.

Nelson Quiroz

Paulina García

Archivo: Agencia Uno

Archivo: Agencia Uno / CBA

A pocos días del cambio de mando, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, abordó el informe de la Contraloría que detectó millonarias irregularidades en la gestión de recursos tras el megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso, llamando a no anticipar juicios sin un análisis exhaustivo.

El secretario de Estado sostuvo que los antecedentes dados a conocer por el ente fiscalizador deben revisarse “con mayor profundidad” antes de instalar conclusiones.

ADN

Carlos Montes

No se puede acusar, o aparecer acusando, sin que haya habido suficiente análisis de los temas, porque eso es lo único que hace daño, y menos todavía terminando muy bien", afirmó, advirtiendo que este tipo de situaciones puede aumentar la desconfianza ciudadana.

Revisa también

ADN

Montes señaló que conoce en mayor detalle el caso de las demoliciones ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, uno de los puntos observados por Contraloría. Explicó que se trató de procesos complejos, que debieron realizarse con rapidez tras la emergencia, incluyendo retiro de escombros y decisiones técnicas sobre cimientos. “Las cosas son complejas”, insistió.

Asimismo, calificó como “extraño” que el informe se difundiera públicamente mientras, según indicó, aún faltarían antecedentes y espacios de diálogo. Sin cuestionar directamente al organismo, planteó que se debe evitar “sacrificar a personas o instituciones” antes de contar con todos los elementos.

En paralelo, defendió la gestión habitacional del Gobierno saliente, asegurando que se dejarán numerosos proyectos en marcha y que se está cerca de cumplir la meta de 260 mil soluciones habitacionales, con más de 254 mil ya concretadas a fines de enero.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad