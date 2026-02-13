Montes apunta contra Contraloría tras informe de megaincendio en Valparaíso: “No se puede acusar sin suficiente análisis”

A pocos días del cambio de mando, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, abordó el informe de la Contraloría que detectó millonarias irregularidades en la gestión de recursos tras el megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso, llamando a no anticipar juicios sin un análisis exhaustivo.

El secretario de Estado sostuvo que los antecedentes dados a conocer por el ente fiscalizador deben revisarse “con mayor profundidad” antes de instalar conclusiones.

Carlos Montes Ampliar

“No se puede acusar, o aparecer acusando, sin que haya habido suficiente análisis de los temas, porque eso es lo único que hace daño, y menos todavía terminando muy bien", afirmó, advirtiendo que este tipo de situaciones puede aumentar la desconfianza ciudadana.

Montes señaló que conoce en mayor detalle el caso de las demoliciones ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, uno de los puntos observados por Contraloría. Explicó que se trató de procesos complejos, que debieron realizarse con rapidez tras la emergencia, incluyendo retiro de escombros y decisiones técnicas sobre cimientos. “Las cosas son complejas”, insistió.

Asimismo, calificó como “extraño” que el informe se difundiera públicamente mientras, según indicó, aún faltarían antecedentes y espacios de diálogo. Sin cuestionar directamente al organismo, planteó que se debe evitar “sacrificar a personas o instituciones” antes de contar con todos los elementos.

En paralelo, defendió la gestión habitacional del Gobierno saliente, asegurando que se dejarán numerosos proyectos en marcha y que se está cerca de cumplir la meta de 260 mil soluciones habitacionales, con más de 254 mil ya concretadas a fines de enero.