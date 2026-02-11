“¿Qué mierda hiciste ayer? La pu... madre”: la rara interacción entre Yamila Reyna y Américo antes de la ‘tragedia’ amorosa

El martes de esta semana la periodista Cecilia Guitiérrez informó el presunto quiebre amoroso entre Yamila Reyna y Américo. Según ella, el problema de la ruptura se hizo notorio durante el Festival del Oro Verde 2026 en Empedrado, región del Maule.

En dicho evento, Reyna fue la animadora y el cantante formó parte de la parrilla. Naturalmente, ambos debieron interactuar ante los miles de asistentes, pero el tono de la escena fue atípico y quedó registrado en video.

En cierto punto de la interacción, el mismo Américo fue quien motivó al público a que pidiera el beso y “el respetable” tardó poco en seguirle el juego. “Está castigado, está castigado”, aseguró la actriz.

Luego vinieron un par de besos y Reyna soltó: “Ayer me porté mal, digo cosas, tú viste como soy”.

“¿Qué mierda hiciste ayer? La pu... madre", le preguntó Américo, como parte del juego que ambos mantuvieron por algunos minutos. “Digo cosas, de repente”, replicó la mujer. “Ah dijiste cosas”, aclaró el ariqueño.

“A mí me dicen ‘la piscina sucia’ acá en Chile porque dicen que no tengo filtro. Él (Américo) dice lo mismo”, bromeó Reyna. “Mejor sigamos”, cortó.

GPS Televisión registró el momento. Pincha aquí para ver el video completo.