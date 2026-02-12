;

Forcejeó y le rompió el celular: revelan nuevos detalles de la fea pelea entre Yamila Reyna y Américo en bencinera

La situación fue relatada por testigos que se habrían topado con la pareja luego de su participación en el Festival Oro Verde 2026.

Javier Méndez

El quiebre entre Yamila Reyna y Américo sigue generando impacto, y nuevos antecedentes dieron más pistas de lo que ocurrió en una bencinera, tras su show en el Festival del Oro Verde 2026 en Empedrado.

Según informó la periodista Cecilia Gutiérrez, testigos habrían presenciado un tenso episodio en una bomba, donde el cantante habría protagonizado un forcejeo con la actriz e incluso le habría roto el celular.

“Me han llegado más antecedentes de lo que sucedió esa noche, como para poder reconstruir el episodio en la bomba de bencina, de vuelta a Santiago”, relató Gutiérrez, quien fue la primera en mencionar la ruptura.

Según los nuevos detalles, la situación ocurrió cerca de las 5:30 de la madrugada, cuando Américo regresaba desde el del Maule junto a Yamila y un acompañante. “Se baja Américo al baño, acompañado por un hombre, regresa y ahí se produce una pelea con Yamila. Se escucha el grito de ella diciendo ‘¡mi celular!’, y efectivamente él le rompió el celular a Yamila”, aseguró la periodista.

La escena habría escalado aún más: “Me dicen que Américo forcejea y le pega un codazo a Yamila. Esta tercera persona interviene, y se produce un conato entre él y Américo”, explicó. El cantante terminó dejando botado al acompañante en el servicentro, entregándole su mochila antes de marcharse solo con la actriz.

Gutiérrez añadió que Yamila Reyna estaría muy afectada, aunque ha cumplido con sus compromisos laborales. En tanto, Américo fue visto al día siguiente junto a su ex pareja “Pepa” y sus hijos en un café cercano a su domicilio.

A través de sus redes sociales Reyna informó una drástica decisión sobre sus shows en sus redes sociales.

