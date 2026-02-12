La Roja Sub 20 agenda cuatro amistosos ante importantes selecciones en 2026

Mientras la selección chilena adulta se mantiene en vilo tras un año sin competencias debido a la no clasificación al Mundial 2026, son las categorías juveniles las que siguen sumando trabajo.

Este jueves se confirmaron los primeros partidos amistosos que disputará la selección chilena Sub 20 durante el primer semestre del año, ambos ante rivales sudamericanos y en suelo nacional.

En primer lugar, durante la fecha FIFA de marzo, el combinado nacional se medirá ante Perú los días domingo 29 y martes 31, en recintos y horarios aún por definir.

Luego, en junio, Chile Sub 20 enfrentará en dos encuentros amistosos a Brasil, programados para los días sábado 6 y martes 9.

Para estos compromisos, Sebastián Miranda será el entrenador a cargo del equipo juvenil, mientras que Nicolás Córdova continuará como interino en La Roja adulta.