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VIDEOS. Coquimbo Unido cumple con su dosificación, complica al Audax Italiano y sigue en la zona alta del Campeonato Nacional 2026

El cuadro “pirata” rotó a casi todo el equipo que derrotó a Colo Colo por la Copa de la Liga y la apuesta le pagó a Hernán Caputto.

Carlos Madariaga

Coquimbo Unido cumple con su dosificación, complica al Audax Italiano y sigue en la zona alta del Campeonato Nacional 2026

Coquimbo Unido cumple con su dosificación, complica al Audax Italiano y sigue en la zona alta del Campeonato Nacional 2026 / CRISTIAN SILVA/AGENCIA UNO

Coquimbo Unido optó por no postergar demasiado su calendario, pudiendo hacerlo en virtud de su participación a nivel internacional el próximo martes, y pese a haber jugado el pasado miércoles ante Colo Colo por la Copa de la Liga.

El elenco “pirata” rotó a prácticamente toda su oncena este viernes para medirse al Audax Italiano: de hecho, solo Diego Sánchez se repitió el plato en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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Lejos de complicarse, Coquimbo Unido mostró el buen fiato de su plantel para ir poco a poco controlando el juego.

Fue así como, en el enésimo desborde, un mal despeje de la zaga itálica le permitió a Guido Vadalá abrir la cuenta a la media hora de juego.

En la última jugada del primer tiempo, Coquimbo Unido amplió la ventaja con un cabezazo de Nicolás Johansen tras centro de Juan Cornejo.

Cristián Zavala parecía ponerle la lápida al partido con un tiro cruzado, al igual que Benjamín Chandía, con un gran remate desde fuera del área, pero ambos goles fueron anulados por posición de adelanto.

Eso sí, la tercera fue la vencida, con Sebastián Galani resolviendo en área chica para el 3-0 con que Coquimbo Unido se instaló en el cuarto lugar de la tabla con 19 puntos y complicando a un Audax Italiano que está en 11 unidades, apenas tres puntos sobre la zona de descenso directo.

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