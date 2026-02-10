Amistoso de lujo para La Roja: enfrentará a un campeón del mundo en la previa del Mundial 2026 / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Pese a quedar fuera del próximo Mundial, la selección chilena ya comenzó a delinear su calendario de partidos para el 2026 y ahora sumó un nuevo amistoso a su agenda frente a un campeón del mundo.

Según reportó Marca, La Roja enfrentará a España el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, en el que será el último ensayo del combinado europeo previo al inicio de la Copa del Mundo.

“España buscaba un rival de nivel a una semana del debut ante Cabo Verde en Atlanta. Se barajó la posibilidad de jugar con México, pero era un partido de riesgo para las dos selecciones. Y, después, la fecha no le encajaba a los aztecas, que el 11 de junio abren fuego en su capital contra Sudáfrica", detalló el citado medio.

La idea del equipo que dirige Luis de la Fuente es concentrarse el último fin de semana de mayo antes de su debut en el Mundial 2026, programado para el 15 de junio ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

“El 4 de junio jugaría en Riazor ante un rival de nivel bajo (se negocia con China, que durante esa semana jugará más partidos en Europa) y esa misma noche volaría con destino a Puebla", añadió Marca.

De confirmarse, Chile volvería a enfrentar a España después de más de una década. El último duelo entre ambas selecciones fue en el Mundial de Brasil 2014, cuando La Roja se impuso por 2-0 en el mítico Maracaná. En total se han enfrentado en once ocasiones, con ocho victorias para España, dos empates y aquel triunfo chileno en Río de Janeiro.