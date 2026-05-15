Chile se suma a declaración conjunta por crisis en Bolivia: estos son los otros países firmantes / AIZAR RALDES

Este viernes, Chile se sumó a una declaración conjunta suscrita por ocho países de América Latina en la que expresaron su preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta Bolivia a raíz de las protestas y bloqueos de carreteras.

En el documento, los gobiernos advirtieron que las movilizaciones han provocado desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población boliviana.

Asimismo, los países firmantes rechazaron cualquier acción destinada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del gobierno constitucional boliviano, elegido en las elecciones generales de 2025.

La declaración también manifestó solidaridad con el pueblo boliviano, e hizo un llamado a los actores políticos y sociales a resolver sus diferencias mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social.

Países firmantes

Argentina

Chile

Costa Rica

Ecuador

Honduras

Panamá

Paraguay

Perú

El pronunciamiento se dio en medio de una escalada de tensión en Bolivia, donde los bloqueos de carreteras han generado dificultades para el abastecimiento y han encendido la preocupación regional.