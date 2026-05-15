Chile se suma a declaración conjunta por crisis en Bolivia: estos son los otros países firmantes
El pronunciamiento expresa preocupación por el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales.
Este viernes, Chile se sumó a una declaración conjunta suscrita por ocho países de América Latina en la que expresaron su preocupación por la crisis humanitaria que enfrenta Bolivia a raíz de las protestas y bloqueos de carreteras.
En el documento, los gobiernos advirtieron que las movilizaciones han provocado desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población boliviana.
Asimismo, los países firmantes rechazaron cualquier acción destinada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del gobierno constitucional boliviano, elegido en las elecciones generales de 2025.
La declaración también manifestó solidaridad con el pueblo boliviano, e hizo un llamado a los actores políticos y sociales a resolver sus diferencias mediante el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social.
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Países firmantes
- Argentina
- Chile
- Costa Rica
- Ecuador
- Honduras
- Panamá
- Paraguay
- Perú
El pronunciamiento se dio en medio de una escalada de tensión en Bolivia, donde los bloqueos de carreteras han generado dificultades para el abastecimiento y han encendido la preocupación regional.
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