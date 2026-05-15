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VIDEOS. Con goleadores para todos los gustos: Palestino aplasta a Deportes La Serena por la Liga de Primera

Los árabes se lucieron en el Santa Laura para sumar su segunda victoria seguida.

Carlos Madariaga

Con goleadores para todos los gustos: Palestino aplasta a Deportes La Serena por la Liga de Primera

Con goleadores para todos los gustos: Palestino aplasta a Deportes La Serena por la Liga de Primera / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este viernes, Palestino mostró su mejor faceta ofensiva en lo que va de la temporada al golear con contundencia a Deportes La Serena.

Con el Municipal de La Cisterna en resiembra, el cuadro árabe se trasladó hasta el Santa Laura para ejercer su localía, mostrando un gran nivel en ataque.

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Ya a los siete minutos, el elenco tetracolor sacó ventaja en el marcador con un buen remate de Bryan Carrasco.

Luego, a los 24 minutos, Francisco Montes aprovechó el rebote que dio Federico Lanzillotta para ampliar la diferencia.

A los 39 minutos, Nelson da Silva anuló toda reacción granate para un 3-0 que le dio cómoda ventaja a los de Guillermo Farré.

En el segundo lapso, Palestino siguió aprovechando las licencias otorgadas por la zaga de Deportes La Serena y terminó anotando más tantos: César Munder desperdició un penal, pero capturó el rebote para el 4-0 a los 75 minutos; y Jason Leon, con un fantástico remate a los 83 minutos.

Ángelo Henríquez convirtió el descuento de los granates para el 5-1 que le permitió al cuadro tetracolor trepar al noveno lugar de la Liga de Primera con 17 unidades, sumando ya dos victorias seguidas entre Campeonato Nacional y Copa de la Liga. En tanto, los nortinos están en el undécimo lugar, estancándose en 14 puntos.

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