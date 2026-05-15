Con goleadores para todos los gustos: Palestino aplasta a Deportes La Serena por la Liga de Primera / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Este viernes, Palestino mostró su mejor faceta ofensiva en lo que va de la temporada al golear con contundencia a Deportes La Serena.

Con el Municipal de La Cisterna en resiembra, el cuadro árabe se trasladó hasta el Santa Laura para ejercer su localía, mostrando un gran nivel en ataque.

Ya a los siete minutos, el elenco tetracolor sacó ventaja en el marcador con un buen remate de Bryan Carrasco.

😮‍💨🦖🇵🇸 ¡ZAPATAZO LETAL Y A COBRAR!



Palestino enciende el #MatchdayViernes y los Árabes se ponen rápidamente en ventaja con este hermoso gol de Bryan Carrasco frente a Deportes La Serena.



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Luego, a los 24 minutos, Francisco Montes aprovechó el rebote que dio Federico Lanzillotta para ampliar la diferencia.

🐫⚽🇵🇸 ¡Golpe letal de los Baisanos en Independencia!



Palestino sigue con el acelerador puesto y están doblegando a Deportes La Serena en este #MatchdayViernes, gracias a la conquista de Francisco Montes en el Santa Laura.



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A los 39 minutos, Nelson da Silva anuló toda reacción granate para un 3-0 que le dio cómoda ventaja a los de Guillermo Farré.

En el segundo lapso, Palestino siguió aprovechando las licencias otorgadas por la zaga de Deportes La Serena y terminó anotando más tantos: César Munder desperdició un penal, pero capturó el rebote para el 4-0 a los 75 minutos; y Jason Leon, con un fantástico remate a los 83 minutos.

Ángelo Henríquez convirtió el descuento de los granates para el 5-1 que le permitió al cuadro tetracolor trepar al noveno lugar de la Liga de Primera con 17 unidades, sumando ya dos victorias seguidas entre Campeonato Nacional y Copa de la Liga. En tanto, los nortinos están en el undécimo lugar, estancándose en 14 puntos.