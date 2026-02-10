;

“Hay que ir a verlo...”: Joven chileno/español tendría todo listo para estar en la próxima nómina de La Roja

Según información de ADN Deportes, el juvenil del Espanyol vestirá la camiseta del ‘equipo de todos’.

Damián Riquelme

Rodrigo Hernández

Thomas Dean podría jugar por La Roja Sub 20

Thomas Dean podría jugar por La Roja Sub 20

00:56

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nicolás Córdova estaría próximo a revelar una nueva nómina para la selección chilena sub-20, y uno de los que ha mostrado interés en vestir los colores de “La Roja” sería Thomas Dean.

Según información de ADN Deportes, el chileno/español será convocado a las juveniles del combinado nacional. El técnico chileno se habría comunicado con el Espanyol mostrando interés por el lateral.

Hay que ir a verlo entonces... lo veremos en los entrenamientos”, comentó Carlos Caszely, invitado al panel de Los Tenores este martes.

Revisa también:

ADN

Thomas Dean fue formado en las inferiores del Espanyol, sin embargo, en la temporada 24/25, el de 18 años se marchó para sumar minutos al Damm CF de Barcelona. Gracias a sus buenas actuaciones, le valió para volver en marzo de 2025 a las juveniles del conjunto “Perico”.

A lo largo de su corta carrera, el lateral ya acumula 60 partidos, esta temporada lleva 20 y continúa sumando minutos y confianza a la espera del llamado de Nicolás Córdova.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad