“Hay que ir a verlo...”: Joven chileno/español tendría todo listo para estar en la próxima nómina de La Roja

Nicolás Córdova estaría próximo a revelar una nueva nómina para la selección chilena sub-20, y uno de los que ha mostrado interés en vestir los colores de “La Roja” sería Thomas Dean.

Según información de ADN Deportes, el chileno/español será convocado a las juveniles del combinado nacional. El técnico chileno se habría comunicado con el Espanyol mostrando interés por el lateral.

“Hay que ir a verlo entonces... lo veremos en los entrenamientos”, comentó Carlos Caszely, invitado al panel de Los Tenores este martes.

Thomas Dean fue formado en las inferiores del Espanyol, sin embargo, en la temporada 24/25, el de 18 años se marchó para sumar minutos al Damm CF de Barcelona. Gracias a sus buenas actuaciones, le valió para volver en marzo de 2025 a las juveniles del conjunto “Perico”.

A lo largo de su corta carrera, el lateral ya acumula 60 partidos, esta temporada lleva 20 y continúa sumando minutos y confianza a la espera del llamado de Nicolás Córdova.