Oriana Marzoli a punta a Chile y remece las redes sociales con anuncio de su futuro: “Dentro de muy poco...”

Oriana Marzoli tuvo un importante paso por la televisión chilena en el mundo de la farándula y en programas como “Volverías con tu ex?”, “Doble tentación”, “Amor a prueba” o “Ganar o Servir”.

Su última gran aparición en los realities nacionales fue en 2024 en Canal 13 con este último, y desde ese entonces no ha vuelto a pisar terreno nacional.

Así también es recordada por su intenso romance con el argentino Luis Mateucci, que comenzó en 2016 y dejó varios capítulos para recordar con idas y vueltas hasta su ruptura definitiva dos años después.

Ahora la influencer española utilizó sus redes sociales para entregar un adelanto de su futuro al responder un usuario que le escribió en su cuenta personal de Instagram.

“Ori vuelve a Chile”, fue el mensaje de su fan, a lo que contestó “dentro de muy poco me tendréis de vuelta en mi querido Chile”.

Esto generó una gran cantidad de reacciones de los fanáticos chilenos que esperan con ansias el regreso de la ex chica reality al país.