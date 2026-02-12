El histórico clásico del fútbol chileno que irá por televisión abierta en esta fecha de la Liga de Primera

Este viernes arranca la acción de la tercera fecha de la Liga de Primera con el duelo entre Everton y Huachipato y, más tarde, la visita de la Universidad de Chile a Palestino en La Cisterna.

Pero más allá de esos compromisos, el fin de semana estará marcado por los primeros clásicos del torneo: Universidad de Concepción ante Deportes Concepción y Deportes La Serena frente a Coquimbo Unido.

Para fortuna de los hinchas “papayeros” y “piratas”, el partido será transmitido por televisión abierta a través de Canal 13, tras el acuerdo alcanzado con TNT Sports.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el Deportes La Serena vs Coquimbo Unido por TV abierta?

Los granates recibirán al “Barbón” en el Estadio La Porta el próximo sábado 14 de febrero desde las 12:00 horas.

Además de la señal abierta de Canal 13, este compromiso se podrá ver gratis por las plataformas 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.