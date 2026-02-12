;

El histórico clásico del fútbol chileno que irá por televisión abierta en esta fecha de la Liga de Primera

Los aficionados podrán disfrutar de un atractivo encuentro del torneo a través de las pantallas de Canal 13.

Javier Catalán

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Este viernes arranca la acción de la tercera fecha de la Liga de Primera con el duelo entre Everton y Huachipato y, más tarde, la visita de la Universidad de Chile a Palestino en La Cisterna.

Pero más allá de esos compromisos, el fin de semana estará marcado por los primeros clásicos del torneo: Universidad de Concepción ante Deportes Concepción y Deportes La Serena frente a Coquimbo Unido.

Para fortuna de los hinchas “papayeros” y “piratas”, el partido será transmitido por televisión abierta a través de Canal 13, tras el acuerdo alcanzado con TNT Sports.

Revisa también:

ADN

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver el Deportes La Serena vs Coquimbo Unido por TV abierta?

Los granates recibirán al “Barbón” en el Estadio La Porta el próximo sábado 14 de febrero desde las 12:00 horas.

Además de la señal abierta de Canal 13, este compromiso se podrá ver gratis por las plataformas 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad