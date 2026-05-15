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VIDEO. Mujer grababa en su moto y vivió el susto de su vida en un servicentro: “Soldado que arranca...”

Su registro se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Felipe Romo

Mujer grababa en su moto y vivió el susto de su vida en un servicentro: “Soldado que arranca...”

Un increíble registro fue captado por una mujer que se encontraba a bordo de su motocicleta, quien se detuvo a cargar combustible a una estación de Shell en Santiago.

La usuaria “Nay FliesintheSky” comenzó su video con un mensaje “Pov: pasaré a la Shell, ¿Qué podría salir mal". En su metraje se aprecia cuando comienza una encerrona.

Tírese pa´allá”, le indicó el bombero que la atendía mientras los delincuentes atacaron al vehículo de la estación a su derecha. Nay no dudó y se retiró rápidamente lejos del lugar.

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Luego de que terminará esta encerrona, la usuaria indicó que dentro del vehículo había una mujer de tercera edad, y que es eso llevó a los delincuentes a no poder llevarse el auto que asaltaron.

La influencer se acercó a prestar ayuda a las víctimas, para luego retirarse del lugar con su moto a toda velocidad. El video acumula más de 100 mil likes y mil comentarios.

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