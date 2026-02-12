Esteban Paredes sufre revés con la posibilidad de ser técnico de Santiago Morning

Hace pocas horas se dio a conocer que Esteban Paredes tenía todo listo para ser el nuevo director técnico de Santiago Morning, y con esto su primera experiencia al mando de un equipo.

Pero este movimiento podría desencadenar un conflicto en el fútbol nacional, ya que el colegio de entrenadores le habría prohibido al “Tanque” asumir este rol mediante un comunicado.

“Se informa que ya en 2025 hubo un conflicto en el que se ratificó que Paredes no cumplía con el requisito de Licencia Pro y que confirmaba – a través de un certificado de la Asociación de Fútbol Profesional – que el exjugador tenía Licencia A (Monitor), que no es suficiente para oficiar como DT principal ni ayudante en torneos ANFP", afirmaron en el escrito.

De esta manera, Esteban Paredes enfrenta un contratiempo en su intención de iniciar su carrera como director técnico. La decisión obligaría al club a replantear su proyecto deportivo inmediato, mientras el histórico goleador tendría que postergar su debut en la banca a la espera de cumplir con los requisitos formales.