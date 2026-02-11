Esteban Paredes asume un nuevo desafío en el fútbol chileno: debutará como DT / KLEO/ AGENCIAUNO

Esteban Paredes, goleador histórico de la Primera División del fútbol chileno, vivirá su primera experiencia como entrenador este 2026.

Según informó el sitio PrimeraBChile, el exfutbolista de 45 años dirigirá a Santiago Morning en la Segunda División Profesional.

“Si bien en algún momento los microbuseros manejaron la carta de Jaime Vera, esa opción se descarta y será Paredes quien asumirá la conducción técnica”, aseguró el medio citado.

De esta manera, el ex Colo Colo seguirá ligado a Santiago Morning, donde ya se desempeñó como jugador y como gerente deportivo.

Vale recordar que el año pasado, Esteban Paredes fue sorprendido dando instrucciones al borde de la cancha en algunos partidos del “Chago”. Cobreloa y Magallanes denunciaron esto y la Primera Sala del Tribunal le quitó 6 puntos al elenco bohemio.

Sin embargo, la Segunda Sala desestimó la denuncia y los “microbuseros” mantuvieron los puntos, aunque eso no les alcanzó para evitar el descenso a la Segunda División Profesional.