Presidente del Tribunal de Disciplina explica el polémico castigo a la U por incidentes en el Estadio Nacional

Universidad de Chile ya conoce el castigo que tendrá por los incidentes protagonizados por barristas azules en el Estadio Nacional durante el duelo contra Audax Italiano correspondiente a la primera fecha de la Liga de Primera 2026.

Aunque se esperaba una sanción más dura para el club estudiantil, el Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó un castigo menos severo. De acuerdo al fallo, la U tendrá que jugar su próximo partido como local con la Galería Sur completamente cerrada y sin acceso a público.

Además, deberá disputar los dos siguentes partidos en el Estadio Nacional con acceso limitado a Galería Sur, donde solo podrán ingresar mujeres de toda edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años.

A raíz de la controversia generada por la sanción, Exequiel Segall, presidente de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, salió al paso de la polémica y explicó los motivos del castigo aplicado a la U.

“Se observa que en los incidentes no participaron mujeres y no participaron adultos mayores. De ahí, como lo faculta el artículo 66 de nuestro código en cuanto a las sanciones, antes era mucho más restringido", afirmó.

En esa línea, Segall señaló que las medidas adoptadas por la U para detectar y sancionar a los responsables de los incidentes fueron claves para que la sanción fuera menos severa.

“Ponderando todo lo que obró el club denunciado, que claramente hay una evidencia de una mayor preocupación, de una adopción de muchas acciones tanto preventivas como para individualizar posteriormente a los que participaron o por lo menos algunos de ellos, el Tribunal estimó adecuado en este caso imponer esas dos sanciones”, añadió.