Tiane Endler conquista un nuevo título en Francia: así quedó el palmarés de la histórica arquera chilena

Christiane Endler celebró un nuevo título en el fútbol francés. La destacada arquera chilena se coronó campeona de la Copa de Francia con el Olympique de Lyon este domingo, tras derrotar al PSG en la final del certamen.

El equipo de Endler goleó 4-1 al cuadro parisino con anotaciones de Melchie Dumornay, Vicki Becho (x2) y Lindsey Heaps. “Tiane” jugó todo el partido y terminó levantando la copa junto a sus compañeras.

Así quedó el palmarés de Christiane Endler

La portera nacional llegó a los 18 títulos en su carrera tras ganar la Copa de Francia este fin de semana, sumando su décimo trofeo con la camiseta del Lyon.

Con su actual club, Christiane Endler ha conquistado cuatro veces la Liga Francesa, dos veces la Copa de Francia, dos veces la Supercopa de Francia, una vez la Copa de la Liga y una vez la Champions League.

Cuando estuvo en el PSG, “Tiane” fue campeona dos veces, ganando la Liga Francesa y la Copa de Francia.

En Colo Colo, la arquera cosechó cinco títulos: cuatro por el Campeonato Nacional y una Copa Libertadores. Además, ganó una Copa Chile con Everton.



