El emotivo regreso de La Roja Femenina tras clasificar al Mundial Sub 17 / Carlos Parra - Comuniciones FFCh

La selección chilena femenina sub 17 regresó ayer domingo a nuestro país tras imponerse 2-1 a Ecuador para quedarse con el cupo al Mundial de la categoría.

El elenco nacional tuvo un emotivo retorno a Juan Pinto Durán, donde fueron acompañadas por sus familiares en una jornada más que especial, considerando que retornaron a Santiago en el Día de la Madre.

“Pusimos garra y corazón para clasificar. Es emocionante este recibimiento, no ver a tu familia durante un proceso duro, donde vives muchas emociones, y ver a tu mamá acá es un orgullo para mí”, explicó una de las jugadoras, Amaral Farías.

Todo tras sorprender a sus madres entregándosles sus camisetas con sus respectivos apellidos luego de su histórica clasificación a un Mundial Femenino Sub 17.

“Estamos muy contentas, es algo que venimos buscando hace mucho tiempo. Nos venimos esforzando, muchas horas de entrenamiento. Vamos a ir con todo al Mundial. Con el triunfo nos sacamos un peso de encima, intentamos asegurar el partido tras el 2-1 y fue increíble cuando sonó el pitazo final”, recalcó la goleadora de La Roja Sub 17, Antonella Martínez.

“Es un trabajo que viene del año pasado. Ya se está viendo el tema del recambio para que a futuro nuestras jugadoras sean parte de la adulta, es la línea que debemos seguir para que el fútbol femenino siga creciendo”, complementó Vanessa Arauz, la entrenadora del elenco nacional.