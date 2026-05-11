;

El emotivo regreso de La Roja Femenina tras clasificar al Mundial Sub 17

El plantel fue recibido por sus familiares en Juan Pinto Durán, donde las jugadoras tuvieron un especial gesto.

Carlos Madariaga

El emotivo regreso de La Roja Femenina tras clasificar al Mundial Sub 17

El emotivo regreso de La Roja Femenina tras clasificar al Mundial Sub 17 / Carlos Parra - Comuniciones FFCh

La selección chilena femenina sub 17 regresó ayer domingo a nuestro país tras imponerse 2-1 a Ecuador para quedarse con el cupo al Mundial de la categoría.

El elenco nacional tuvo un emotivo retorno a Juan Pinto Durán, donde fueron acompañadas por sus familiares en una jornada más que especial, considerando que retornaron a Santiago en el Día de la Madre.

Revisa también:

ADN

“Pusimos garra y corazón para clasificar. Es emocionante este recibimiento, no ver a tu familia durante un proceso duro, donde vives muchas emociones, y ver a tu mamá acá es un orgullo para mí”, explicó una de las jugadoras, Amaral Farías.

Todo tras sorprender a sus madres entregándosles sus camisetas con sus respectivos apellidos luego de su histórica clasificación a un Mundial Femenino Sub 17.

Estamos muy contentas, es algo que venimos buscando hace mucho tiempo. Nos venimos esforzando, muchas horas de entrenamiento. Vamos a ir con todo al Mundial. Con el triunfo nos sacamos un peso de encima, intentamos asegurar el partido tras el 2-1 y fue increíble cuando sonó el pitazo final”, recalcó la goleadora de La Roja Sub 17, Antonella Martínez.

“Es un trabajo que viene del año pasado. Ya se está viendo el tema del recambio para que a futuro nuestras jugadoras sean parte de la adulta, es la línea que debemos seguir para que el fútbol femenino siga creciendo”, complementó Vanessa Arauz, la entrenadora del elenco nacional.

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad