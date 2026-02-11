;

Terremoto en Alianza Lima: se suma una nueva salida tras denuncia por abuso sexual que golpea al club de Esteban Pavez

El club peruano ya había confirmado las desvinculaciones de Sergio Peña y Miguel Trauco.

Hace algunos días se dio a conocer una noticia que azotó con todo a Alianza Lima: 3 jugadores del club fueron denunciados por abuso sexual.

Se trata de una mujer argentina, de 22 años, que denunció a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano por un presunto abuso sexual ocurrido el pasado 18 de enero, durante la pretemporada que hizo el plantel del conjunto peruano en Montevideo, Uruguay.

Los dos primeros ya habían sido desvinculados del club, y hoy miércoles se hizo oficial la salida de Zambrano. “Tras haberse alcanzado un acuerdo entre ambas partes”, escribieron de parte de Alianza Lima.

Todo esto se produce a pocas horas del encuentro de vuelta ante 2 de Mayo, correspondiente a la fase clasificatoria de la Copa Libertadores, compromiso que se disputará durante la tarde de este miércoles. El duelo aparece como decisivo para las aspiraciones del conjunto peruano en el torneo continental, en un contexto marcado por las dificultades que ha debido enfrentar el equipo en la previa, tanto dentro como fuera de la cancha.

El cuadro “Blanquiazul” llegará a este compromiso con tres bajas confirmadas en su plantel, situación que obliga al cuerpo técnico a reestructurar parte del once titular. A estas ausencias se suma la de Esteban Pavez, quien quedó descartado tras sufrir una lesión en el partido de ida de esta misma llave, lo que representa un nuevo contratiempo para el equipo en una instancia clave del certamen.

