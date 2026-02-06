;

Se confirma la peor noticia para Esteban Pavez en Alianza Lima

El exvolante de Colo Colo conoció la gravedad de la lesión que sufrió en el duelo ante 2 de mayo por la fase previa de la Copa Libertadores.

Esteban Pavez tuvo un estreno para el olvido con la camiseta de Alianza Lima. Tras su bullada salida de Colo Colo, el volante chileno fue titular en el duelo de ida ante 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores, pero su equipo cayó por 1-0 y salió lesionado por un fuerte golpe en la rodilla derecha en los 74′.

“Estoy obviamente caliente y triste. No me lesiono hace mucho tiempo. Creo que es un esguince a priori, me haré los exámenes”, dijo el mediocampista tras el partido, entregando una primera evaluación sobre su dolencia.

Finalmente, este viernes se confirmó la gravedad de su lesión. Según detalló el periodista peruano Gerson Cuba, Pavez sufrió un esguince de primer grado en su rodilla izquierda, por lo que estará entre dos y tres semanas alejado de las canchas.

La noticia supone un duro golpe para Pablo Guede, quien perderá a su refuerzo estelar en el momento más crítico de la temporada internacional, donde lucha por ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De momento, el exvolante de Colo Colo se perderá, por lo menos, los próximos tres compromisos de Alianza Lima, incluyendo la revancha ante 2 de Mayo programada para el miércoles 11 de febrero a las 21:30 horas en Matute.

