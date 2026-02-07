Jugadores de Alianza Lima denunciados por abuso sexual son desvinculados del club: comunicado oficial

A través de un comunicado oficial, Alianza Lima confirmó que los jugadores Sergio Peña y Miguel Trauco fueron desvinculados del club.

Ambos futbolistas, además del defensa Carlos Zambrano, hace unos días fueron denunciados por un presunto abuso sexual en contra de una joven argentina.

“Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución”, informó el cuadro peruano en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.

La denuncia

Una mujer argentina, de 22 años, denunció a Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano por un presunto abuso sexual ocurrido el pasado 18 de enero, durante la pretemporada que hizo el plantel de Alianza Lima en Montevideo, Uruguay.

De acuerdo al relato judicial, la mujer habría tenido una cena con Zambrano para luego dirigirse al hotel donde se hospedaba Alianza Lima, lugar en el que se habrían sumado Peña y Trauco, produciéndose el presunto abuso sexual con acceso carnal.

La víctima, en estado de shock, decidió no realizar la denuncia en Uruguay y hacerlo posteriormente en Argentina, donde además fue atendida en los hospitales San Isidro y Muñiz. Asimismo, en su país entregó la ropa que utilizó aquella noche para las pericias correspondientes y la búsqueda de muestras de ADN.

Tras conocerse la denuncia, la primera medida que tomó Alianza Lima fue separar del plantel a los tres jugadores. Ahora, el club anuncia las salidas definitivas de Sergio Peña y Miguel Trauco.

Hasta el momento, Alianza Lima no ha informado qué pasará finalmente con Carlos Zambrano, pero todo indica que el defensor también será desvinculado.