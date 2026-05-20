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VIDEO. “Se te viene el infierno”: alcalde de San Bernardo denuncia amenazas de muerte tras limpieza de murales ligados a barristas

Christopher White también relató que desconocidos lanzaron fuegos artificiales y una bengala durante el procedimiento municipal.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

“Se te viene el infierno”: alcalde de San Bernardo denuncia amenazas de muerte tras limpieza de murales ligados a barristas

“Se te viene el infierno”: alcalde de San Bernardo denuncia amenazas de muerte tras limpieza de murales ligados a barristas

01:40

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El alcalde de San Bernardo, Christopher White, denunció haber recibido nuevas amenazas de muerte en su contra tras realizar un operativo de recuperación de espacios públicos en el frontis del Estadio Municipal de la comuna.

Según explicó el jefe comunal, se trató de una limpieza de murales vinculados a barristas de Colo Colo, instancia en la que un equipo municipal —con resguardo de personal de Carabineros— pintó las murallas del sector.

Sin embargo, durante el operativo, enfrentaron incidentes con un grupo de desconocidos, el cual “nos trató de agredir lanzándonos fuegos artificiales, y una persona trató de tirar una bengala”, relató White.

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“Amenazas de muerte hacia mí”

“Nosotros seguimos adelante, terminamos el proceso, y a las horas posteriores una serie de mensajes internos a mis redes sociales personales y públicas, con amenazas de muerte hacia mí y hacia las personas cercanas a mí”, afirmó el alcalde.

Asimismo, criticó la ausencia de otras figuras: “Cuando ves una autoridad a nivel central ausente en estas materias, porque estamos Carabineros y funcionarios municipales, pero hay otros actores que también debiesen estar presentes, colaborando y liderando, porque tienen facultades para hacerlo”.

Finalmente, Christopher White denunció la situación ante Carabineros y el Ministerio Público.

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