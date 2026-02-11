Revelan el millonario sueldo de Ben Brereton en Inglaterra: de los más altos de su equipo / Agencia Getty

En agosto de 2025, Ben Brereton llegó cedido al Derby County desde el Southampton. El chileno rápidamente se adaptó al club y se convirtió en pieza clave para el ataque de “Los Carneros”.

En enero de este año, “Big Ben” logró sumar una racha positiva de cuatro partidos consecutivos participando en goles. Tomando en cuenta sus apariciones en Championship y FA Cup, el artillero ya lleva cuatro goles y tres asistencias con su equipo.

En una reciente publicación, el medio inglés Football League World reveló quiénes son los futbolistas mejor pagados de la Segunda División de Inglaterra, y Brereton apareció en el listado.

El medio citado sitúa a “Big Ben”, junto a Sammie Szmodics y Carlton Morris, como los jugadores mejor remunerados del Derby County, con un ingreso semanal de 25.000 libras esterlinas, cifra que equivale aproximadamente a 29 millones de pesos chilenos.

En términos mensuales, el sueldo de Brereton alcanza los £100.000, monto que corresponde aproximadamente a $116 millones.