;

Revelan el millonario sueldo de Ben Brereton en Inglaterra: de los más altos de su equipo

Según un medio inglés, el chileno es uno de los tres jugadores mejor pagados del Derby County.

Damián Riquelme

Revelan el millonario sueldo de Ben Brereton en Inglaterra: de los más altos de su equipo

Revelan el millonario sueldo de Ben Brereton en Inglaterra: de los más altos de su equipo / Agencia Getty

En agosto de 2025, Ben Brereton llegó cedido al Derby County desde el Southampton. El chileno rápidamente se adaptó al club y se convirtió en pieza clave para el ataque de “Los Carneros”.

En enero de este año, “Big Ben” logró sumar una racha positiva de cuatro partidos consecutivos participando en goles. Tomando en cuenta sus apariciones en Championship y FA Cup, el artillero ya lleva cuatro goles y tres asistencias con su equipo.

Revisa también:

ADN

En una reciente publicación, el medio inglés Football League World reveló quiénes son los futbolistas mejor pagados de la Segunda División de Inglaterra, y Brereton apareció en el listado.

El medio citado sitúa a “Big Ben”, junto a Sammie Szmodics y Carlton Morris, como los jugadores mejor remunerados del Derby County, con un ingreso semanal de 25.000 libras esterlinas, cifra que equivale aproximadamente a 29 millones de pesos chilenos.

En términos mensuales, el sueldo de Brereton alcanza los £100.000, monto que corresponde aproximadamente a $116 millones.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad