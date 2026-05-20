La diputada del Partido Republicano Paz Charpentier quedó en el centro de la polémica luego de defender públicamente el reciente cambio de gabinete del Presidente José Antonio Kast, asegurando que la salida de las ministras Trinidad Steinert y Mara Sedini no respondió a malos resultados, sino a “ajustes” propios del Ejecutivo.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa Sin Filtros, en medio del intenso debate político generado tras la sorpresiva modificación ministerial concretada esta semana en La Moneda.

Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“Tan importante como la oportunidad en los cambios de gabinete, a mí me parece las razones por las que se hace y aquí claramente las razones no son la falta de resultados, porque tanto la ministra Steinert como la ministra Sedini han tenido resultados", comenzó diciendo la congresita.

La parlamentaria incluso comparó el escenario actual con el gobierno del expresidente Gabriel Boric, señalando que en administraciones anteriores “se cambiaba ministros por escándalos” o crisis políticas.

La diputada sostuvo además que sí existe una estrategia de seguridad en marcha y rechazó las críticas de la oposición sobre una supuesta falta de conducción.

Es más, tras ser consultada si de verdad ella cree que las salidas de las ahora exministras eran por “buenos resultados”, Charpentier fue tajante al decir: “Por supuesto (...) En Chile hemos ingresado tres veces en la última semana a Temucuicui a través de una coordinación táctica que busca una estrategia que recuperar el control del territorio nacional”.

“Entonces, aquí, cuando se dice que no hay resultados, es falso. Cuando se dice que no hay un plan, también es falso. Porque hay un plan, hay resultados, y los estamos viendo", remató.

Sus dichos rápidamente se viralizaron en redes sociales, especialmente por la frase que fue destacada en el video difundido por el programa: “¡No se cambia a los ministros por malos resultados!”.

En X, decenas de usuarios reaccionaron con ironías y cuestionamientos. “Las echaron porque eran muy buenas”, escribió un usuario, mientras otros calificaron la defensa como “desconectada de la realidad”.

El debate ocurre tras el primer ajuste ministerial del gobierno del Presidente Kast, realizado a solo 69 días de haber asumido. En esa instancia, el Mandatario reconoció que no esperaba realizar cambios tan temprano, pero aseguró que respondían al “sentido de urgencia” que enfrenta el país.