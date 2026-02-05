;

La U marca un precedente en el fútbol chileno con nueva medida tras los incidentes en el Estadio Nacional

El cuadro azul presentó nuevas querellas y expuso con imágenes a nueve adultos que fueron identificados en los desmanes ocurridos en el duelo ante Audax Italiano.

Universidad de Chile anunció una nueva e inédita medida tras los graves incidentes protagonizado por barristas azules en el Estadio Nacional, en el marco del duelo ante Audax Italiano por la primera fecha de la Liga de Primera 2026.

A través de un comunicado, el cuadro estudiantil informó que presentó ante la justicia querellas contra 13 personas, nueve adultos y cuatro menores de edad, por su eventual participación en los hechos de violencia ocurridos en Ñuñoa.

Lo anterior fue posible gracias al resultado del sistema de reconocimiento facial. "El Club entregó a la justicia el material gráfico y audiovisual como prueba, en cumplimiento de sus obligaciones sobre la base del marco normativo aplicable", afirmó la U.

“En estas querellas particulares contra cada uno de los involucrados, tal como lo recomendó la autoridad, Universidad de Chile solicitará las mayores penas que contempla nuestro ordenamiento y medidas de restricción a la libertad, como cautelares mientras dure el proceso, y también en las sanciones finales", agregaron.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la U publicó imágenes de cada uno de los implicados en los incidentes, en las que aparecen a rostro descubierto. Además, compartió el rut de todos los mayores de edad y sus iniciales.

Estos individuos se suman a los cuatro menores de edad y a las 12 personas que ya habían sido detenidas el día del partido. Para todos se solicitó derecho de admisión como medida cautelar mientras dure la investigación.

