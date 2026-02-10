;

Las inéditas sanciones que recibió la U por los incidentes en el Estadio Nacional en la primera fecha del torneo

Según información de ADN Deportes, los azules deberán cumplir tres fechas de castigo como locales, aunque no todo el público se verá afectado.

Javier Catalán

Rocío Ayala

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este martes, en la sesión del Tribunal de Disciplina, la Universidad de Chile fue notificada de la sanción recibida por los incidentes protagonizados por sus hinchas en la primera fecha del torneo en el Estadio Nacional.

Según información de ADN Deportes, los azules deberán disputar su próximo compromiso como local en el Estadio Nacional sin público en la Galería Sur del recinto de Ñuñoa.

Además, en los dos siguientes encuentros en dicho estadio contarán con aforo limitado en el sector donde ocurrieron los incidentes.

Revisa también:

ADN

La Primera Sala determinó que solo se podrán vender entradas para mujeres de toda edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años.

En principio, la Universidad de Chile cumplirá estas sanciones ante Deportes Limache (fecha 4), partido que se jugaría sin público en la Galería Sur, y en las fechas 6 y 8 frente a Universidad de Concepción y Deportes La Serena, respectivamente, con aforo restringido.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad