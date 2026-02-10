Las inéditas sanciones que recibió la U por los incidentes en el Estadio Nacional en la primera fecha del torneo

Este martes, en la sesión del Tribunal de Disciplina, la Universidad de Chile fue notificada de la sanción recibida por los incidentes protagonizados por sus hinchas en la primera fecha del torneo en el Estadio Nacional.

Según información de ADN Deportes, los azules deberán disputar su próximo compromiso como local en el Estadio Nacional sin público en la Galería Sur del recinto de Ñuñoa.

Además, en los dos siguientes encuentros en dicho estadio contarán con aforo limitado en el sector donde ocurrieron los incidentes.

La Primera Sala determinó que solo se podrán vender entradas para mujeres de toda edad, menores de 12 años y hombres mayores de 65 años.

En principio, la Universidad de Chile cumplirá estas sanciones ante Deportes Limache (fecha 4), partido que se jugaría sin público en la Galería Sur, y en las fechas 6 y 8 frente a Universidad de Concepción y Deportes La Serena, respectivamente, con aforo restringido.