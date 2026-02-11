En la edición de Los Tenores de este miércoles 11 de febrero, nuestros panelistas analizaron la últimas novedades del mercado de Colo Colo tras la última reunión de directorio realizada por Blanco y Negro.

Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Pamela Juanita Cordero, Víctor Cruces y Carlos Costas también comentaron los detalles de la denuncia de Everton contra Unión La Calera que podría alterar la tabla de la Liga de Primera 2026.

Además, analizaron las sanciones que recibió Universidad de Chile por los graves incidentes protagonizados por barristas azules en el Estadio Nacional durante el partido ante Audax Italiano.

