Suenan como refuerzos en Colo Colo y así responden al interés: portazo y guiño para Blanco y Negro

El cuadro albo busca un extremo derecho y recibió respuestas opuestas de dos jugadores que figuran en su radar.

Colo Colo sigue activo en el mercado de fichajes y hoy por hoy su prioridad es clara: incorporar a un extremo derecho ante la inminente salida de Cristián Zavala a Coquimbo Unido y la lesión de Marcos Bolados.

Una de las alternativas que suena para reforzar el ataque del cuadro albo es el de Víctor Dávila. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido otros nombres, como Alexander Aravena y Jordhy Thompson.

En el caso del atacante formado en Universidad Católica, no está teniendo continuidad en Gremio de Porto Alegre y su posible salida del fútbol brasileño ha comenzado a tomar fuerza en este periodo de transferencias.

Sin embargo, el extremo de 23 años no contempla la idea de recalar en Macul. Según información de ADN Deportes, la postura de Aravena es clara: no quiere retornar al fútbol chileno y tampoco le atrae la idea de vestir la camiseta del “Cacique”.

La posición de Jordhy Thompson

Distinto es el caso del delantero formado en Colo Colo. Según pudo conocer ADN Deportes, el actual jugador del Orenburg de Rusia está dispuesto y ve con buenos ojos la opción de regresar al Estadio Monumental.

Eso sí, desde el “Cacique” aún no han realizado consultas por su situación contractual ni han entablado conversaciones con el futbolista. Es más, Thompson entiende que la oportunidad podría abrirse recién una vez finalizado su contrato en Rusia, en diciembre de 2026.

Actualmente, el atacante de 21 años cuenta con una buena valoración en el Orenburg, por lo que no proyecta una salida anticipada. Por lo mismo, asume que la posibilidad concreta de volver al fútbol chileno recién se abriría tras el término de su vínculo con el cuadro ruso, es decir, en 2027.

