“Parece sacado de un cuento”: el parque encantado en Santiago que tiene un laberinto y un bosque natural (y dónde queda)

El recinto cuenta con un jardín sensorial y una huerta orgánica en su interior.

Sebastián Escares

Los parques asoman como una de las opciones ideales para realizar un panorama en las vacaciones de verano, especialmente si se quiere estar rodeado de naturaleza.

Para quienes viven en la región Metropolitana no tienen que salir de la capital para visitar un lugar que los ayude a “desconectar” del bullicio de la ciudad.

De hecho, en las cercanías de Santiago hay un parque encantado que cuenta con un laberinto en su interior y hasta un bosque natural: se trata de Herbarium.

Así es el parque Herbarium

Inaugurado en 1989, Herbarium es un parque privado que queda ubicado en la comuna de Peñalolén, en la región Metropolitana.

El recinto en su interior cuenta con un jardín sensorial, una huerta orgánica y un pequeño bosque natural autóctono de quillayes, peumos y boldos.

Uno de los atractivos más fotografiados del parque es su laberinto verde, el cual puede ser transitado por personas de todas las edades. Además, tiene un sector de juegos infantiles, especial para los más pequeños.

Desde la Municipalidad de Peñalolén describen el lugar como “un bosque encantado, tal como si estuvieses en un cuento”. Además, comentan que es ideal “para desconectar de la ciudad sin salir de la comuna”.

@penalolen

✨ En Peñalolén tenemos un bosque encantado esperando por ti, con rincones que parecen sacados de un cuento 🌿🧚 📍 Av. José Arrieta 9960 Valores: 🗓️ Lun a Vie: Aporte voluntario. 🗓️ Sáb y Dom: Adultos $4.000 / Niños $3.000. #peñalolén #tiktok #parati #panorama #fyp

♬ sonido original - Municipalidad de Peñalolén

¿Cuáles son los precios y cómo llegar?

Según lo publicado por el municipio, de lunes a viernes se puede visitar el recinto con aporte voluntario. En tanto, los sábados y domingos el valor de la entrada para adultos es de $4.000 y para los niños es de $3.000.

El recinto se ubica en la Av. José Arrieta 9960, en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana. A continuación, la ubicación exacta:

