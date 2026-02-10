“Es glorioso aquí”: Presentadora de TV inglesa alucina con Valparaíso y Santiago

Kay Burley fue por décadas uno de los rostros emblemáticos de Sky News, donde lideró el bloque matinal y se consolidó como una de las entrevistadoras políticas más visibles del canal.

En sus 36 años en Sky News, Burley estuvo al frente de coberturas clave de la agenda británica e internacional, desde atentados y crisis globales hasta hitos electorales.

Su transmisión en vivo de los ataques del 11 de septiembre de 2001 le valió al canal un premio BAFTA, y a lo largo de su carrera cubrió 12 elecciones generales, incluida la cobertura nocturna de la victoria de Keir Starmer en 2024.

Ahora, la presentadora ha decidido recorrer el mundo y ha comenzado con nuestro país.

Day One of travelling around the world. First stop: Santiago 🇨🇱 pic.twitter.com/Wiw4l3ZBD0 — Kay Burley (@KayBurley) February 8, 2026

“Luego de un largo vuelo, hemos llegado a Santiago. Ahora estamos en la estatua de San Cristóbal, en nuestra primera parada de este viaje por el mundo”, contó la presentadora en un registro para sus redes sociales.

Tras la visita a la capital del país, se trasladó a Valparaíso. “Como pueden ver, es increíblemente bohemia. Está junto al mar. Es glorioso aquí”, comentó en un registro posterior, donde destacó la arquitectura y el patrimonio de la ciudad porteña.

Day Two or our journey around the world: Valparaiso pic.twitter.com/woNwLPtKhc — Kay Burley (@KayBurley) February 9, 2026

Posteriormente, compartió un registro fotográfico de diversos murales y obras artísticas que tejen la vista de quienes transitan por las calles de Valparaíso, entre los cuales está el realizado por Mon Laferte.

By the sea in Chile. Valparaiso is very bohemian. Let’s see what tomorrow brings…. pic.twitter.com/iIgk5pG37a — Kay Burley (@KayBurley) February 9, 2026

Por último, Kay Burley destacó el lugar en el que se hospedó en Santiago, manifestando: “Viajar a un país distinto, a otro continente y a otro hemisferio puede resultar intimidante. Llegar al hotel es la primera parte del viaje, y es fundamental haber elegido bien. Eso fue exactamente lo que ocurrió”.