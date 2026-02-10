VIDEO. “Una verdadera joya escondida”: así es el poco conocido jardín botánico a solo 30 minutos de Santiago (y cómo llegar)
El recinto integra parte de la red mundial de jardines botánicos acreditados y su acceso es gratuito.
No es necesario salir de la región Metropolitana para poder asistir a un jardín botánico. De hecho, a tan solo media hora de Santiago hay un rincón natural escondido con diversas especies nativas.
Se trata del Parque Jardín Botánico Quilapilún de Anglo American, ubicado en la comuna de Colina, en la región Metropolitana.
El recinto existe desde hace más de 10 años y fue acreditado a nivel internacional por la Botanic Gardens Conservation International (BGCI), lo que permitió su integración oficial a la red mundial de jardines botánicos acreditados.
Así es el Jardín Botánico Quilapilún
El Jardín Botánico Quilapilún reúne más de 200 especies de flora nativa de la zona central y es completamente dedicado a la vegetación del clima mediterráneo de nuestro país.
En cada una de sus estaciones, cuenta con información detallada de las especies y de cómo deben ser cuidadas para su preservación.
Además, el recinto cuenta con diversas zonas de descanso, espacios para realizar picnic, juegos infantiles y vistas al paisaje que lo rodea.
La usuaria de TikTok @soymirante compartió un registro de su visita el lugar al cual denominó como “una verdadera joya escondida” e “ideal para desconectarse entre los cerros y la naturaleza”.
¿Cómo llegar?
El recinto se ubica en el kilómetro 34 de la Autopista Los Libertadores, en la comuna de Colina, región Metropolitana. A continuación, la ubicación exacta del jardín:
En tanto, el horario del Parque Jardín Botánico Quilapilún es de entre las 09:30 horas a las 18:00 horas durante la semana, mientras que sábados, domingos y festivos funciona entre las 09:30 horas y las 19:30 horas.
