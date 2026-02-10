;

VIDEO. “Una verdadera joya escondida”: así es el poco conocido jardín botánico a solo 30 minutos de Santiago (y cómo llegar)

El recinto integra parte de la red mundial de jardines botánicos acreditados y su acceso es gratuito.

Sebastián Escares

“Una verdadera joya escondida”: así es el poco conocido jardín botánico a solo 30 minutos de Santiago (y cómo llegar)

No es necesario salir de la región Metropolitana para poder asistir a un jardín botánico. De hecho, a tan solo media hora de Santiago hay un rincón natural escondido con diversas especies nativas.

Se trata del Parque Jardín Botánico Quilapilún de Anglo American, ubicado en la comuna de Colina, en la región Metropolitana.

El recinto existe desde hace más de 10 años y fue acreditado a nivel internacional por la Botanic Gardens Conservation International (BGCI), lo que permitió su integración oficial a la red mundial de jardines botánicos acreditados.

Así es el Jardín Botánico Quilapilún

El Jardín Botánico Quilapilún reúne más de 200 especies de flora nativa de la zona central y es completamente dedicado a la vegetación del clima mediterráneo de nuestro país.

En cada una de sus estaciones, cuenta con información detallada de las especies y de cómo deben ser cuidadas para su preservación.

Además, el recinto cuenta con diversas zonas de descanso, espacios para realizar picnic, juegos infantiles y vistas al paisaje que lo rodea.

La usuaria de TikTok @soymirante compartió un registro de su visita el lugar al cual denominó como “una verdadera joya escondida” e “ideal para desconectarse entre los cerros y la naturaleza”.

@soymirante

Una joya poco conocia, a menos de 40 minutos de Santiago: Parque Quilapilún de Colina🌵 Este museo natural tiene más de 10 años y es el primer centro de investigación y difusión de flora nativa mediterránea chilena, ¡y lo mejor de todo es que es 100% gratuito! 🌸Qué encontrarás: - Un parque con más de 200 especies de flora nativa de la zona central de Chile. - Zonas de descanso, picnic y un entretenido lugar de juegos infantiles. - Sus senderos son accesibles, tiene baños, basureros y guardias a la entrada. No requiere inscripción previa! - Un espacio petfriendly para que tu mascota también disfrute. - Tiene estacionamiento. 🕒Horarios: Abierto de martes a domingo, de 9:30 a 17:30 horas. 📍Para llegar solo debes poner en waze Parque Quilapilún. 🔍Sabías que El nombre Quilapilún significa “tres orejas” en mapudungún, por un cerro cercano cuya cima tiene tres montecitos que parecen orejas. Por eso este pulmón verde lleva ese nombre. 🌿Un llamado a cuidarlo: Este parque es un verdadero museo botánico. Puedes tocar las plantas con delicadeza, pero no cortarlas ni colectarlas. Mantente en los senderos, respeta la fauna y cuida el silencio. La seguridad y el respeto por el medio ambiente son clave para que todos podamos disfrutarlo por mucho tiempo más. Y ustedes, lo conocían?

♬ sonido original - Flavia Raglianti | Soy Mirante

¿Cómo llegar?

El recinto se ubica en el kilómetro 34 de la Autopista Los Libertadores, en la comuna de Colina, región Metropolitana. A continuación, la ubicación exacta del jardín:

En tanto, el horario del Parque Jardín Botánico Quilapilún es de entre las 09:30 horas a las 18:00 horas durante la semana, mientras que sábados, domingos y festivos funciona entre las 09:30 horas y las 19:30 horas.

