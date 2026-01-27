;

Un pedazo de Japón en Chile: el área verde de Santiago que transporta a la cultura asiática y que es gratis

El recinto está rodeado de naturaleza, senderos, lagos y una vista panorámica de la capital.

Sebastián Escares

Créditos: Tripadvisor

El verano suele ser una época ideal para realizar diversos panoramas al aire libre. En el caso de las personas que viven en la ciudad, un lugar rodeado de naturaleza es algo que muchos buscan para evadir el bullicio de la ciudad.

Para los habitantes de la región Metropolitana, no es necesario salir de la capital para disfrutar de un panorama con diversas áreas verdes.

De hecho, en Santiago existe un espacio natural que está basado en la cultura japonesa, es gratis y muy fácil de llegar.

¿Cuál es?

Se trata del Jardín Japonés de Santiago, ubicado en la comuna de Providencia, al cual se puede ingresar de forma gratuita en el interior del Parque Metropolitano.

El lugar fue diseñado por el arquitecto Tadashi Asahi, siguiendo las tradiciones del paisajismo asiático, “filosofía que considera a los jardines como una materialización del paraíso en la Tierra”, detallan desde el Parque Metropolitano.

El recinto es un espacio natural que tiene más de 4.500 metros cuadrados. Está rodeado de senderos, lagos, puentes y miradores con vistas panorámicas a la ciudad.

Además, está lleno de flores de loto, caídas de agua y de elementos típicos de la cultura japonesa.

¿Cuál es el horario y cómo llegar al Jardín Japonés?

El Jardín Japonés está abierto al público de martes a domingo entre las 09:00 horas y las 18:00 horas.

Para llegar al recinto, hay que dirigirse al Cerro San Cristóbal, en el Parque Metropolitano de Santiago. El acceso al jardín es por la calle Pedro de Valdivia. A continuación, la ubicación exacta:

