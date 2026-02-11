;

Estrella del Elche se rinde ante Lucas Cepeda: “Estamos viendo cada vez más sus virtudes”

El delantero portugués André Silva comentó la rápida adaptación del chileno en España.

A mediados de enero, Lucas Cepeda dio el salto a Europa y se convirtió en nuevo refuerzo del Elche. El chileno ya sumó sus primeros minutos en el fútbol español y poco a poco ha ido mostrando sus cualidades, las cuales fueron destacadas por su compañero de equipo, André Silva.

En conferencia de prensa, el delantero portugués abordó la rápida adaptación del seleccionado nacional y le dedicó elogios.

“Lucas ha estado muy bien estos últimos días desde que llegó. Se está adaptando y se está asociando cada vez mejor con los compañeros”, señaló el atacante que jugó en el Milan, Sevilla, Leipzig, Porto, entre otros equipos.

"Nosotros lo estamos entendiendo cada vez mejor y viendo sus virtudes. Creo que poco a poco podrá demostrar aquello”, agregó Silva, quien jugó los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 con la selección de Portugal.

El próximo partido que jugará el Elche de Lucas Cepeda será de local contra Osasuna, por la fecha 24 de La Liga española. El duelo está programado para este viernes 13 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

