El nuevo paso de Williams Alarcón en Argentina: sonríe Boca Juniors

Williams Alarcón le entregó una gran noticia a Boca Juniors. Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó que el volante chileno obtuvo la nacionalidad trasandina y dejó de ocupar un cupo de extranjero en el “Xeneize”.

El mediocampista formado en Colo Colo, de 25 años, cumplía con todos los requisitos legales para ser ciudadano argentino, entre ellos, ser mayor de edad y residir durante al menos dos años en el país.

Alarcón arribó a Argentina a mediados del 2023, año en el que fue contratado por Huracán desde Unión La Calera. Posteriormente, dio el salto a Boca a inicios del 2025 por casi cinco millones de dólares.

Este movimiento administrativo resulta clave para el mercado de Boca Juniors, que quedará habilitado para sumar un último refuerzo de jerarquía internacional antes del cierre del libro de pases.

Cabe destacar que la nacionalización de Williams Alarcón no le generará inconvenientes para seguir defendiendo a la selección chilena. El volante ya ha disputado partidos oficiales con La Roja y, de acuerdo con la normativa FIFA, está inhabilitado para jugar por Argentina.