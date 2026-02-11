“Si Colo Colo llama, encantado de escucharlos... El mercado chileno seduce”

Matías Rojas, volante ofensivo paraguayo que registra pasos por Racing, River Plate, Inter Miami, entre otros clubes, es uno de los nuevos nombres que baraja Colo Colo en este mercado de fichajes.

Los albos irán por un nuevo refuerzo antes de que cierre la ventana de transferencias y el mediocampista de 30 años está en la carpeta de Daniel Morón.

En este escenario, ADN Deportes conversó con Alejandro Taraciuk, representante de Matías Rojas. Si bien el agente comentó que los albos aún no envían una propuesta por el jugador, se mostró interesado en conversar con la dirigencia del “Cacique”.

“No tengo nada formal de Colo Colo. Si nos llaman, yo encantado de escucharlos, por lo que significa Colo Colo. Sería algo que seguramente le puede gustar al jugador. Pero por ahora no hay nada concreto”, señaló Taraciuk en diálogo con ADN Deportes.

“Pienso que el mercado chileno sí le puede seducir, pero cuando tenga algo concreto, lo hablaré. No quiero mentir y decir algo que no es”, agregó el agente.

El semestre pasado, Matías Rojas vistió la camiseta de Portland Timbers, en la MLS, donde jugó 8 partidos y marcó un gol.

También defendió los colores de River Plate, Inter Miami, Corinthians, Racing, Defensa y Justicia, Lanús y Cerro Porteño.