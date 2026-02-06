VIDEO. Felipe Loyola jugó su primer partido como titular en Italia y deslumbró con esta jugada: ¡puro lujo!
El volante chileno fue protagonista en el empate sin goles ante Hellas Verona.
Felipe Loyola sumó este viernes su primer partido como titular con la camiseta del Pisa, en el empate sin goles frente a Hellas Verona por la fecha 24 de la Serie A de Italia.
Aunque el duelo no tuvo emociones, el volante chileno cumplió una correcta actuación y protagonizó una notable jugada que desató los elogios en la transmisión de ESPN.
Revisa también:
Al minuto 5, el ex Independiente recibió el balón en tres cuartos de cancha y se lució con un elegante túnel para dejar a un rival en el camino. La acción terminó en el área contraria y generó un tiro de esquina a favor del Pisa.
El seleccionado nacional fue reemplazado en el minuto 75 por Marius Marin, con su equipo prácticamente resignado a salvar el empate en condición de visita.
Con este resultado, Pisa se mantuvo en el penúltimo lugar de la Serie A con 15 puntos, igualado con Hellas Verona, aunque con mejor diferencia de gol. Su próximo desafío será como local ante AC Milan, el próximo viernes 13 de febrero.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.