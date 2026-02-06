;

VIDEO. Felipe Loyola jugó su primer partido como titular en Italia y deslumbró con esta jugada: ¡puro lujo!

El volante chileno fue protagonista en el empate sin goles ante Hellas Verona.

Bastián Lizama

@ESPNChile

Felipe Loyola sumó este viernes su primer partido como titular con la camiseta del Pisa, en el empate sin goles frente a Hellas Verona por la fecha 24 de la Serie A de Italia.

Aunque el duelo no tuvo emociones, el volante chileno cumplió una correcta actuación y protagonizó una notable jugada que desató los elogios en la transmisión de ESPN.

Al minuto 5, el ex Independiente recibió el balón en tres cuartos de cancha y se lució con un elegante túnel para dejar a un rival en el camino. La acción terminó en el área contraria y generó un tiro de esquina a favor del Pisa.

El seleccionado nacional fue reemplazado en el minuto 75 por Marius Marin, con su equipo prácticamente resignado a salvar el empate en condición de visita.

Con este resultado, Pisa se mantuvo en el penúltimo lugar de la Serie A con 15 puntos, igualado con Hellas Verona, aunque con mejor diferencia de gol. Su próximo desafío será como local ante AC Milan, el próximo viernes 13 de febrero.

