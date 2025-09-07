;

A contrarreloj: Felipe Loyola despierta interés desde la Superliga de Turquía

Medios argentinos apuntan a un sondeo desde el Galatasaray para llevarse al volante chileno.

Carlos Madariaga

A contrarreloj: Felipe Loyola despierta interés desde la Superliga de Turquía / Sports Press Photo

Felipe Loyola es, sin duda, una de las figuras en la campaña de Independiente, al punto que meses atrás se especuló con la opción de que el Bayern Múnich pudiera llevárselo.

Más allá de todas esas especulaciones, el mediocampista se mantiene en Argentina y todo parecía indicar que así será hasta diciembre.

Sin embargo, el seleccionado nacional genera interés desde Europa, aun cuando el mercado de fichajes en casi todas sus ligas ya está cerrado.

Tenemos que recalcar el “casi”, considerando que en Turquía todavía hay plazo hasta el jueves 11 de septiembre para incorporar jugadores, con lo que el nombre de Felipe Loyola está vigente como refuerzo para dicho torneo.

Según información de medios europeos, explicitada por parte del diario Olé de Argentina, el Galatasaray estaría dispuesto a pagar 9 millones de dólares, pese a que su cláusula de salida asciende a 15 millones de dólares.

El medio antes citado asegura que en Avellaneda no han recibido ninguna propuesta concreta por el ex Huachipato, por el cual todavía deben una cuota a los acereros para completar los 1,5 millones de dólares por los cuales lograron su traspaso el año pasado.

