Gira presidencial por Centroamérica: Presidente electo Kast visitará 3 países para reforzar la seguridad

Este sábado, el presidente electo José Antonio Kast comenzará su gira internacional más larga hasta ahora, con un recorrido por República Dominicana, El Salvador y Panamá, donde abordará principalmente temas de seguridad, control migratorio e inversión.

La primera escala será en República Dominicana, donde sostendrá una reunión bilateral con el presidente Luis Abinader y visitará la frontera con Haití para conocer las medidas de control migratorio implementadas en la zona.

Durante toda la gira lo acompañará la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

El lunes, Kast llegará a El Salvador, donde tiene prevista una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel impulsada por el presidente Nayib Bukele, con quien además sostendrá su primer encuentro oficial.

El recorrido finalizará en Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026. En esa instancia, será acompañado por su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y la próxima ministra de Energía, Ximena Rincón.

Desde su equipo destacan que la gira por Centroamérica busca fortalecer la cooperación regional en seguridad, mejorar la política fronteriza y generar vínculos internacionales que impulsen la inversión en Chile.