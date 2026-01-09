;

Diputado Manouchehri asegura que el Presidente Boric gobernó en “modo emergencia” y que Kast recibirá un país más ordenado

El parlamentario socialista también destacó que el actual Gobierno asumió en medio de una pandemia.

El diputado del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, aseguró que la administración del Presidente Gabriel Boric operó bajo condiciones de “emergencia” y que el Mandatario electo, José Antonio Kast, asumirá el poder en un escenario considerablemente más ordenado.

Las declaraciones del parlamentario se producen luego de los cuestionamientos que Kast lanzó contra el Ejecutivo durante su participación en el encuentro de Icare, donde acusó a la actual administración de haber gobernado con improvisación, incertidumbre y falta de realismo.

En ese contexto, el Presidente electo también advirtió que recibirá un país con una compleja situación fiscal y criticó la tramitación de iniciativas a última hora por parte del Gobierno saliente.

Kast ha reiterado desde su campaña que su futura administración será un “gobierno de emergencia”, afirmación que ha sido rechazada desde el oficialismo.

La respuesta desde el oficialismo

A través de su cuenta en X, Manouchehri llamó a “hablar con claridad” y planteó que, en los hechos, fue el actual Gobierno el que enfrentó una situación excepcional. Según detalló, Boric asumió en medio de la pandemia, con alta inflación, una crisis de seguridad, presión migratoria y una economía estancada.

“Kast recibirá un país mucho más ordenado que el que recibió Boric”, afirmó el diputado, marcando distancia de la narrativa impulsada por el Presidente electo.

En esa línea, Manouchehri recalcó que el desafío del próximo Mandatario será demostrar capacidad de gestión y traducir ese orden en mejoras concretas para la población. “Tendrá que convertirlo en seguridad real, justicia social y bienestar para todos, no solo para una élite”, concluyó.

