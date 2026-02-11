;

Justicia condena al Registro Civil a pagar $20 millones por grave negligencia contra ciudadano analfabeto

El organismo entregó datos erróneos por años y terminó denunciando al afectado por usurpación de identidad al intentar renovar su cédula.

El Décimoquinto Juzgado Civil de Santiago dictó una sentencia condenatoria contra el Servicio de Registro Civil e Identificación, ordenando el pago de una indemnización de $20.000.000 por concepto de daño moral en favor de un ciudadano analfabeto perteneciente a la etnia aymara. El fallo acredita una prolongada cadena de negligencias que privó al afectado de su identidad oficial y lo expuso a una persecución penal injustificada.

La situación se originó luego de que la institución entregara, durante años, una cédula de identidad con información errónea al demandante. El conflicto escaló cuando el usuario intentó renovar su documento y el servicio no solo le denegó el trámite en dos oportunidades (1999 y 2005), sino que además presentó una denuncia en su contra ante el Ministerio Público por el presunto delito de usurpación de identidad, publica The Clinic.

Una negligencia de 17 años

De acuerdo al fallo del tribunal, el organismo estatal incurrió en un actuar negligente sistemático, ya que desde el año 2006 tenía pleno conocimiento de que el número de cédula que portaba el afectado no coincidía con su verdadera identidad. “Desde el año 2006 el servicio estaba en conocimiento de que la verdadera cédula de identidad del demandante correspondía la 5.XXX.XXX-1, y solo se inscribió su nacimiento y se otorgó un carnet de identidad el año 2023“, detalla la sentencia.

Según el reporte de The Clinic, el tribunal enfatizó que, bajo la Ley N°19.477, es responsabilidad inexcusable del Registro Civil establecer y registrar la identidad de las personas, además de otorgar los documentos oficiales pertinentes. Al no proceder con la inscripción de nacimiento ni corregir el documento de forma oportuna, a pesar de las múltiples comunicaciones con el afectado, el servicio omitió sus deberes legales básicos.

Reconocimiento del daño moral

La resolución judicial establece que el Registro Civil actuó de manera ilegal al no fundamentar adecuadamente las razones para negar la regularización del ciudadano. Esta desidia institucional solo llegó a su fin en 2023, tras la interposición de un recurso de protección que obligó al organismo a formalizar la identidad del demandante tras casi dos décadas de irregularidad.

Finalmente, el tribunal determinó que la falta de servicio y la negligencia administrativa provocaron un perjuicio extrapatrimonial significativo, configurando el daño moral que sustenta la millonaria indemnización. La sentencia concluye que el Estado falló en su obligación de proteger el derecho fundamental a la identidad, especialmente tratándose de una persona en situación de vulnerabilidad por su condición de analfabetismo y pertenencia a pueblos originarios.

