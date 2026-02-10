;

VIDEO. Tomás Barrios sigue en racha: avanzó a segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires

El tenista chileno dio vuelta el encuentro y vio la victoria en Argentina.

Damián Riquelme

Tomás Barrios sigue en racha: avanzó a segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires

Tomás Barrios sigue en racha: avanzó a segunda ronda del ATP 250 de Buenos Aires / Hans Scott

Tomás Barrios (114° ATP) viene de ganar con Chile en Copa Davis y ahora, en su debut en el ATP 250 de Buenos Aires, continúa con su buena racha de victorias.

El tenista chileno se cruzó con Thiago Seyboth Wild, número 197 del ranking ATP. El chileno perdió el primer set 6/4, y en el segundo comenzó a mejorar punto tras punto.

El nacido en Paraná tomó ventaja de 5-3, teniendo dos puntos de partido, pero un par de calambres en uno de sus muslos terminó obligándolo a abandonar el rectángulo.

Finalmente, cuando el brasileño se retiró por molestias físicas, el marcador estaba 6/5 a favor del chillanejo, lo cual terminó dándole la victoria del encuentro.

De esta manera, la raqueta nacional se verá las caras con el italiano Luciano Darderi (22°), uno de los favoritos a ganar el torneo trasandino.

Tomás Barrios ya aseguró 17 puntos en total, lo cual le permitirá escalar 10 posiciones en el ranking ATP, quedando en el lugar 104.

