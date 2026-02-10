Sebastián Endrestad completó el sprint del esquí de fondo en los JJOO de Invierno

El esquiador chileno, Sebastián Endrestad, completó este martes su participación en la prueba de sprint del cross country masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

El fondista nacional completó el circuito de 1,5 kilómetros con un tiempo de 3:43.31, con lo que remató en el puesto 86º.

Endrestad cruzó la línea de meta 35.94 segundos después del noruego Johannes Klaebo, ganador de la clasificatoria con un crono de 3:07.37 y gran favorito al oro.

El segundo lugar quedó en manos del estadounidense Ben Ogden (3:09.88), mientras que tercero acabó el francés Jules Chappaz (3:12.86).

Cabe destacar que los mejores 30 tiempos clasificaron a la final, instancia en la que no estará ningún deportista sudamericano.

Ahora, Sebastián Endrestad se tomará un breve descanso para recuperar energías y volverá a competir el viernes 13 de febrero, en la salida masiva de 10k con intervalos.