Sebastián Endrestad completó el sprint del esquí de fondo en los JJOO de Invierno

El esquiador chileno volverá a competir este viernes.

El esquiador chileno, Sebastián Endrestad, completó este martes su participación en la prueba de sprint del cross country masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

El fondista nacional completó el circuito de 1,5 kilómetros con un tiempo de 3:43.31, con lo que remató en el puesto 86º.

Endrestad cruzó la línea de meta 35.94 segundos después del noruego Johannes Klaebo, ganador de la clasificatoria con un crono de 3:07.37 y gran favorito al oro.

El segundo lugar quedó en manos del estadounidense Ben Ogden (3:09.88), mientras que tercero acabó el francés Jules Chappaz (3:12.86).

Cabe destacar que los mejores 30 tiempos clasificaron a la final, instancia en la que no estará ningún deportista sudamericano.

Ahora, Sebastián Endrestad se tomará un breve descanso para recuperar energías y volverá a competir el viernes 13 de febrero, en la salida masiva de 10k con intervalos.

