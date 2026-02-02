Tabilo escaló tras llegar a la final en Concepción: así quedó el ranking ATP de los tenistas chilenos
Este fin de semana finalizó el Challenger Concepción, torneo que movió las posiciones de algunos tenistas nacionales.
Este lunes se actualizó en ranking ATP y hay novedades en torno a los puestos de los tenistas chilenos.
Alejandro Tabilo logró subir seis lugares tras alcanzar la final del Challenger de Concepción, la cual perdió ayer domingo ante el paraguayo Daniel Vallejo. El “Jano” pasó de la posición 79° a la 73°.
Otro que ascendió en el ranking fue Matías Soto, quien llegó hasta octavos de final en Concepción. El “Mati” escaló 66 casilleros y llegó a la ubicación 323°.
Mientras que Cristián Garín, Tomás Barrios y Nicolás Jarry descendieron algunos escalones.
Revisa cómo quedaron los chilenos en el ranking ATP
- 73° Alejandro Tabilo
- 92° Cristian Garín
- 112° Tomás Barrios
- 140° Nicolás Jarry
- 323° Matías Soto
- 698° Daniel Núñez
- 786° Benjamín Torrealba
- 948° Diego Fernández
- 982° Nicolás Villalon
- 1062° Nicolás Bruna
