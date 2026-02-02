;

Tabilo escaló tras llegar a la final en Concepción: así quedó el ranking ATP de los tenistas chilenos

Este fin de semana finalizó el Challenger Concepción, torneo que movió las posiciones de algunos tenistas nacionales.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Agencia Getty

Este lunes se actualizó en ranking ATP y hay novedades en torno a los puestos de los tenistas chilenos.

Alejandro Tabilo logró subir seis lugares tras alcanzar la final del Challenger de Concepción, la cual perdió ayer domingo ante el paraguayo Daniel Vallejo. El “Jano” pasó de la posición 79° a la 73°.

Revisa también:

ADN

Otro que ascendió en el ranking fue Matías Soto, quien llegó hasta octavos de final en Concepción. El “Mati” escaló 66 casilleros y llegó a la ubicación 323°.

Mientras que Cristián Garín, Tomás Barrios y Nicolás Jarry descendieron algunos escalones.

Revisa cómo quedaron los chilenos en el ranking ATP

  • 73° Alejandro Tabilo
  • 92° Cristian Garín
  • 112° Tomás Barrios
  • 140° Nicolás Jarry
  • 323° Matías Soto
  • 698° Daniel Núñez
  • 786° Benjamín Torrealba
  • 948° Diego Fernández
  • 982° Nicolás Villalon
  • 1062° Nicolás Bruna

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad