“Han sido dos semanas muy difíciles”: Garin se baja del ATP de Buenos Aires y dedica emotivo mensaje al equipo chileno de Copa Davis / Matias Salas Orrego @matiascaptu

A través de sus redes sociales, Cristian Garin confirmó que no jugará el ATP 250 de Buenos Aires, en donde tenía que enfrentar a Tomás Barrios por la primera ronda.

“Gago” decidió bajarse del torneo argentino para recuperarse emocionalmente, ya que hace dos semanas sufrió la lamentable partida de su padre, Sergio Garin.

A pesar de esta dolorosa pérdida, el tenista nacional hizo el esfuerzo para estar presente en la serie de Copa Davis que se disputó este fin de semana. Por lo mismo, tras la victoria de Chile sobre Serbia, el capitán Nicolás Massú le dedicó el triunfo a Garin.

Este domingo, Cristian Garin publicó una historia de Instagram dedicada a su segunda familia: el equipo chileno de Copa Davis. “Felicitaciones a todo el equipo por el tremendo esfuerzo y rendimiento. Después de todos estos años juntos, para mí son como una familia, aunque sea por un mes al año”, escribió.

“En lo personal han sido dos semanas muy difíciles, pero estoy intentando salir adelante para volver a competir la próxima semana en Río de Janeiro y Santiago. Gracias a todos por el apoyo y el cariño”, concluyó el deportista de 29 años.